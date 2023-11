Ariano commemora Gino Cusano: il politico vicino alla gente e lontano dal potere Il prossimo primo dicembre in città un consiglio comunale dedicato alla sua figura

Un consiglio comunale interamente dedicato alla figura di Generoso Cusano, per tutti Gino. La commemorazione è in programma venerdì 1 dicembre alle ore 17.00 nella sala consiliare Giovanni Grasso ad Ariano Irpino.

Già consigliere e assessore provinciale, nonchè membro del consiglio comunale e della comunità montana Ufita, si è spento il 22 maggio 2023 vinto purtroppo da una malattia che lo ha strappato in poco tempo all'affetto di tutti all'età di 67 anni, lasciando un grande vuoto nella politica e tra la gente che amava la sua semplicità e onestà.

Un lottatore, profondamente legato alla sua terra che ha saputo difendere a denti stretti fino all'ultimo, anche nei momenti più difficili e dolorosi del suo calvario.

Legato in modo particolare alle questioni riguardanti il mondo agricolo e alle infrastrutture, si è battutto per realizzare diverse opere mettendo al primo posto la viabilità e la sicurezza in molti comuni dell'Irpinia. Ma è sulla questione rifiuti che spogliandosi di qualsiasi casacca politica ha saputo difendere il territorio da soprusi e oltraggi, mettendoci la faccia durante le tante lotte di popolo che lo hanno visto protagonista.

Di lui resta l'immagine di un uomo pulito, che non ha usato la politica per profitto ma per rappresentare le vere esigenze e ragioni di un territorio, sempre più povero oggi soprattutto nelle aree interne dove non vi è più una classe politica attenta, capace e vicina ai bisogni della gente.