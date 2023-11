La settimana della Cucina Italiana nel Mondo: via all'ottava edizione La società campana, con sede a Montefusco interverrà alla manifestazione di Belgrado

Il 13 novembre scorso, con la conferenza stampa di presentazione nella Residenza dell’Ambasciatore italiano a Belgrado, Luca Gori, è iniziata l’VIII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, dal titolo “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto”. L’evento costituisce una importantissima iniziativa di promozione integrata che si propone di valorizzare all’estero le eccellenze del settore enogastronomico italiano, sostenendo le esportazioni, l’internazionalizzazione e i flussi turistici in entrata.

E’ un evento organizzato dal Ministero degli Esteri nelle principali capitali nel mondo, per promuovere il Made in Italy e, più specificamente, il valore della cucina italiana, anche al fine della sua candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco.

Anche CSC Informatica srl sarà presente all’evento!

La società campana, con sede a Montefusco interverrà nella manifestazione mediante la presentazione di progetti complementari al settore food, pubblicizzando le proprie idee di innovazione tecnologica da proporre al settore enogastronomico, della ristorazione e dei servizi alberghieri, nella consapevolezza che la capacità di interazione con le diverse esigenze del mercato e la conseguente diversificazione dell’offerta rappresentano il fulcro di una efficace e proficua strategia aziendale.

In particolare, CSC Informatica prenderà parte all’evento del 15 novembre, dal titolo “Made in Italy”, a Belgrado, presso l’Hotel Majestic, organizzato dalla Camera di Commercio serba con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana in Serbia.

Ed ancora il 16 novembre, CSC Informatica sarà presente al seminario “ Il ristorante 4.0, luogo del benessere e dell’esperienza” organizzato dalla Camera di Commercio Italo – Serba e dalla società di internazionalizzazione campana MF Investments, che avrà luogo, a partire dalle ore 10.30, presso l’Istituto Italiano di Cultura a Belgrado.

In particolare, tale seminario vedrà la partecipazione dell’architetto Filippo Cannata, che da oltre 20 anni si occupa di progettazione e ricerca, sia in Italia che all’estero, nell’ambito della illuminazione. L’esperto illustrerà l’importanza e l’influenza della luce e delle sue molteplici sfumature negli ambienti e sul cibo, nonchè la magicità dell’atmosfera che con essa può essere realizzata.

Dopo il seminario avrà luogo una degustazione di vini provenienti dalla rinomata Azienda vinicola del Titerno di Massa di Faicchio.

Con la partecipazione a tali importantissimi eventi, diretti alla promozione dell’Italia nel mondo, CSC Informatica srl si propone di incentivare la nascita ed il consolidamento di interazioni con realtà aziendali internazionali, mediante l’offerta e la vendita dei propri prodotti e servizi all’estero, per stringere future e proficue partnership a lungo raggio con fornitori e produttori stranieri.