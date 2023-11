Memorial Michele De Gruttola: è l'anno del ventennale, sabato l'evento ad Ariano Una serata di beneficenza a sostegno dei bambini più poveri

E' l'anno del ventennale per il memorial Michele De Gruttola. Sabato prossimo, 18 novembre la serata di beneficenza tra cena e musica nella sala ricevimenti Incontro di Ariano Irpino con inizio alle ore 20.30.

Il costo della cena, devoluto come ogni anno interamente in favore dei progetti a sostegno dei bambini più poveri.

Un ringraziamento speciale viene rivolto dall'associazione: "Ai commercianti arianesi, che ci hanno donato le materie prime per realizzare il menù della serata, ai musicisti, che si esibiranno, a titolo gratuito, al complesso alberghiero Incontro che ci permette di usufruire della struttura gratuitamente, agli sponsor che ci hanno donato i premi della pesca di beneficenza."

Tutto è cominciato così

Il 17 ottobre 2001 la famiglia De Gruttola subisce una grave sciagura, la perdita di Michele di 29 anni morto in un incidente stradale. Ne segue dolore, disperazione, sconforto per familiari ed amici. La «Fede» e stato l’unico conforto, l’unica risposta al «perché proprio a lui?». La forza di reagire, di trovare un motivo per andare avanti, tenendo vivo il ricordo di «Michele», ci ha portati al 5 ottobre 2002 il giorno in cui avrebbe compiuto 30 anni, noi familiari ed amici abbiamo organizzato una serata di Beneficenza intitolandola: «1° Memorial Michele De Gruttola»

Lo scopo fu quello di raccogliere fondi da poi destinare ai bambini bisognosi. I bambini erano la gioia per Michele, in cui ci siamo immedesimati e abbiamo agito come lui avrebbe certamente fatto, perché era buono, onesto, caritatevole e propenso a spogliarsi del suo per poter aiutare chiunque ne avesse avuto estremo bisogno. Noi mossi da questo suo Amore per la Vita abbiamo voluto ricordarlo con qualcosa di concreto. Nell’inverno del 2002 ci fu un incontro con le Suore Francescane per mostrarci un progetto missionario che stava per nascere nel Piauì stato a Nord­est del Brasile. Fiduciosi in questo progetto, siamo partiti dall’Italia con destinazione il Brasile per tastare con mano la realtà di quel Mondo. Al nostro ritorno abbiamo avuto la conferma che il «Centro di Accoglienza per bambini», sarebbe nato e avrebbe preso ii name di «Centro «Michele De Gruttola». Così dopo questa bella notizia nasce l’associazione di volontariato «Michele De Gruttola», che si impegnerà nel tempo a sostenere questa missione e a costruire il Centro.

La gente ha creduto nel lavoro intenso dei volontari, intenso ma produttivo

Non sappiamo perché siamo arrivati così lontani: è la Provvidenza Divina che ci ha guidati e che ha fatto sì che questa Missione prenda forma sebbene prima del nostro arrivo il progetto stava per essere dimenticato a causa della mancanza di fondi.

La costruzione del centro va avanti grazie al ricavato dei Memorial che si sono susseguiti negli anni successivi fino ad arrivare al maggio 2005 quando noi dell’associazione siamo partiti per il Brasile per l’inaugurazione del centro che occupava già 60 bambini.

Negli anni successivi il ricordo di Michele si tiene vivo con le annuali serate di beneficenza. E Lui stesso che ci guida nell’organizzazione, nella buona riuscita di ogni evento e nella realizzazione di questo progetto: aiutare i bambini poveri nel mondo e non solo in quanto durante questi anni, come associazione abbiamo contribuito al bene del prossimo anche nel nostro Paese.

Tante le iniziative di solidarietà messe in atto, spesso silenziose

"Le nostre sono piccole azioni che ci arricchiscono dentro. Ci danno la consapevolezza che, se ognuno di noi desse con amore quel poco che può anche solo una carezza, un sorriso, staremmo tutti meglio e vivremmo con serenità e fiducia ii nostro avvenire. Sembra tutto un sogno ed invece e realtà. Quei bambini grazie al gesto semplice di tanti oggi sorridono. Noi vogliamo che questo sorriso non si spenga mai."