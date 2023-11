A Grottaminarda attivo il servizio dello psicologo di base: supporto prezioso Accesso gratuito tramite il medico di base

A Grottaminarda è stato attivato dall'Asl il nuovo servizio regionale dello Psicologo di base con l'obiettivo di garantire soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, bambini, adolescenti, anziani, il necessario supporto nei momenti di difficoltà.

Lo ricorda il Consigliere delegato alla Sanità, Antonio Vitale, che invita i cittadini e le famiglie che ne dovessero sentire la necessità ad usufruirne: «Viviamo un'epoca difficile, piena di condizionamenti e di pressioni psicologiche, gli strascichi della pandemia poi, si fanno sentire – afferma Vitale – siamo orgogliosi di poter offrire grazie all'Asl un servizio importantissimo, un supporto psicologico che può contribuire a far superare fasi delicate del proprio percorso di vita».

La Campania, tra l'altro, è stata la prima Regione in Italia ad introdurre una figura del genere nel proprio servizio sanitario, partendo a luglio con 146 psicologi in servizio nei diversi Distretti sanitari di tutto il territorio per garantire un primo livello di assistenza psicologica gratuita.

Il Servizio a Grottaminarda è stato attivato dall'Asl presso il Presidio Sanitario di via Francesco Flammia. L'accesso è gratuito ed avviene attraverso il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che ne indicherà la necessità.