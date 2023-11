I 100 anni di nonno Cesare: Grottaminarda festeggia il suo centenario Spaghetti e carne di maiale con patate e peperoni: ecco le prelibatezze amate da nonno Cesare

È nato il 14 novembre del 1923. Ha compiuto ieri 100 anni il simpaticissimo signor Cesare Cogliani.

Grande festa nella sua casa, a Grottaminarda, circondato dall'affetto della famiglia, degli amici, della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e dell'Amministrazione comunale a sottolineare la gioia per l'importante traguardo raggiunto.

«Caro signor Cesare – ha detto il Sindaco Marcantonio Spera – poter parlare con lei in questo giorno importante, ammirando il dolce sorriso e udendo la pacatezza e la pertinenza delle risposte alle nostre domande, sentite e sincere, è una grande lezione di garbo gentilezza e saggezza per ognuno di noi, dai più grandi ai più piccoli, stretti intorno al nonno in un tripudio di gioia e affetto, la famiglia fantastica e i cittadini accorsi come una grande famiglia stretta intorno alle proprie radici. Tanti auguri nonno».

Per nonno Cesare una targa ricordo da parte del Sindaco, dell'Amministrazione e quindi dell'intera comunità come ha sottolineato la Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci.

«Al signor Cesare Cogliani: Compiere 100 anni vuol dire aver percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, saggezza e ricordi da condividere con chi le sta accanto e con l'intera comunità».

Il nonnino, lucido ed allegro, ha ringraziato tutti per la presenza ed in particolare la sua famiglia per la splendida festa. Due figlie e tre nipoti diretti, Cesare ha sempre fatto il contadino nella sua vita, gode di discreta salute rispetto alla sua veneranda età ed ama mangiare gli spaghetti e la carne di maiale con patate e peperoni.