Sant'Angelo dei Lombardi, prima uscita del Gruppo Fratres: bilancio positivo Poco meno di trenta donatori, con oltre 40 controlli, hanno fatto registrare un risultato importante

Poco meno di trenta donatori, con oltre 40 controlli, hanno fatto registrare uno straordinario positivo risultato per la prima iniziativa pubblica del Gruppo Fratres sotto l'egida della Confraternita della Misericordia di Sant'Angelo dei Lombardi .

Sabato mattina, in piazza De Sanctis, è stata attivata una postazione del Gruppo Fratres di Sant'Angelo dei Lombardi.

Molto impegnato nella promozione prima e nella gestione ed accoglienza delle persone, il coordinatore locale Raffaele Matteo.

Sono stati presenti a questa prima iniziativa di questa stagione autunnale, il Presidente Regionale Giuseppe Festa ed il Presidente Provinciale Evaristo Di Prisco. Il medico prelevatore è stato il Dott. Giovanni Vuotto, Direttore emerito di Laboratorio Analisi e Centro Ematologico, dirigente dell'associazione medici cattolici, di grande passione civile e umana.

Raffaele Matteo, nel volgere di breve tempo ha costituito un bel gruppo di persone impegnate e solidali, nel campo della donazione di sangue animate dallo spirito della solidarietà.

A questa prima uscita seguiranno presto altre iniziative a sostegno della donazione e raccolta del sangue, per far fronte ai bisogni del territorio e per emergenze ed urgenze sanitarie.

I commenti del coordinatore Matteo e del Presidente della Confederazione Regionale delle Misericordie, Gabriele Lucido, sono tutti improntati alla gratitudine verso i donatori e complessivamente verso la Comunità di Sant’Angelo dei Lombardi, che si è mostrata, anche questa volta, sensibile ed attenta alle iniziative promosse dalla Misericordia ed ora anche del Gruppo Fratres, sapendo cogliere nei giovani, adulti ed anziani, uomini e donne, volontari e Servizio Civile la sana passione, il generoso altruismo, la gratuità del donarsi.

Espressioni di compiacimento e soddisfazione sono state espresse dai presidenti Provinciale Di Prisco e Regionale Festa, per la quantità delle donazioni e per l'attenzione positiva che ha suscitato l'iniziativa.