Ariano: pienone al ventesimo memorial Michele De Gruttola Un evento all'insegna della solidarietà

Una mega torta con i colori dell'arcobaleno, simbolo della speranza, una foltissima adesione a testimonianza della grande stima verso l'associazione, musica e allegria. E' stato un successone il ventesimo memorial Michele De Gruttola ad Ariano Irpino.

Una serata speciale culminata in una grande onda di solidarietà, non a caso, alla vigilia della giornata mondiale del povero.

A rappresentare l'amministrazione comunale, il sindaco Enrico Franza. Un evento che è diventato ormai una vera e propria istituzione

"Ci siamo lasciati alle spalle un periodo difficile che andrebbe solo dimenticato, la pandemia ci ha travolto e sconvolto, ha cambiato le nostre abitudini e il nostro modo di relazionarci agli altri. Ma è proprio in questi momenti che si concretizza come non mai, il valore sociale dell’associazione dedicata a Michele. Aiutare è il verbo che muove le nostre coscienze e le nostre anime."

Nel corso della manifestazione, sono state illustrate le tante iniziative che sta portando avanti l'associazione, tra l'emozione dei familiari e dei tanti volontari.

E' stato rivolto un grazie ai commercianti, che hanno donato le materie prime per realizzare il menù della serata, ai musicisti che si sono esibiti a titolo gratuito, al complesso alberghiero Incontro che ha permesso di usufruire della struttura gratuitamente, agli sponsor e a quanti hanno partecipato, donando un proprio contributo per regalare un sorriso. Foto Angelo Silano.