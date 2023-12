BigMama a Sanremo, l'Irpinia è pronta per tifare per la sua rapper La cantante di San Michele di Serino in lizza al Festival della canzone italiana

L’Irpinia sarà nuovamente protagonista sul palco del prossimo Festival di Sanremo con BigMama. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico e conduttore Amadeus durante l’edizione domenicale del TG1. BigMama, alla nascita Marianna Mammone, lo scorso anno duetto nella serata cover insieme a Elodie. L’arista classe 2000 è nata a San Michele di Serino in provincia di Avellino. Ci saranno anche altri Campania in lizza. Sul palco vedremo Geolier e i The Kolors, oltre BigMama, tra i protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Un tris di artisti campani che competerà tra i 27 big annunciati da Amadeus domenica 3 dicembre nell’edizione del Tg1 delle 13:30, a cui si aggiungeranno tre nuove proposte dopo la finale di Sanremo Giovani del prossimo 19 dicembre, a chiudere così il cosiddetto girone unico. A chiudere il variegato tris campano, dunque, è la giovane rapper di Avellino BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone. Per lei sarà però un mezzo debutto, visto che si è già esibita all’Ariston lo scorso anno come ospite di Elodie. BigMama è tra i fenomeni più in vista della scena hip hop italiana, e le sue canzoni, dai ritmi ossessivi e dai testi provocanti, si contraddistinguono per uno stile vicino sia all’old school americana che alla disco music. Gli altri ventiquattro artisti in gara sono Fiorella Mannoia, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Il Volo, Alfa, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.