Morte Valente, gli ausiliari: "Grazie per essere stato un padre e un amico" Il messaggio dei ragazzi per la scomparsa dell'agente municipale di Mercogliano

Dopo la commovente cerimonia funebre per Raffaele Valente, il vigile urbano del comune di Mercogliano, morto improvvisamente, i giovani ausiliari del traffico hanno voluto esprimere tutto il loro dolore per la perdita d'agente municipale che ha gettato tutti nello sconforto. Questo il pensiero firmato dai "suoi ausiliari" in memoria di una persona stimata e amata da tutti.

"A te che sei sempre stato dalla nostra parte, a te che fin dall'inizio ci hai aiutato, consigliato e insegnato cosa era giusto fare, a te che nei primi momenti di difficoltà ci hai fatto sentire protetti. Volevamo ringraziarti per essere stato per noi oltre che un vigile urbano, e quindi per noi un nostro superiore, un padre, uno zio e anche un amico.

Ti porteremo sempre nei nostri cuori

Che tu possa riposare in pace

I tuoi ausiliari"