Cuori puri e tanto amore: bimbi in campo per "Sette passi per un Sorriso" A Villanova del Battista la consegna delle palline blu e rosa

Hanno compiuto anche loro passi preziosi per un sorriso, i bambini di Villanova del Battista in provincia di Avellino. Sono stati loro gli straordinari protagonisti della nuova tappa della carovana rosa, guidata dal primario della Breast Unit, Carlo Iannace che da anni lavora per la prevenzione del cancro al seno per Sette Passi per un Sorriso. Anche loro hanno creato palline e addobbi natalizi per raccogliere fondi per la prevenzione dell'Autismo. “E' stato emozionante vedere bambini che aiutano altri bambini. Sono stati inarrestabili nel mettersi in gioco e creare addobbi. Particolarmente emozionante è stato quando hanno deposto sull’altare palline blu e rosa – ha detto il senologo Carlo Iannace - .

In chiesa con don Tonino abbiamo ringraziato i bambini dalle materne alle elementari e scuola media, che hanno portato una pallina a testa. La giornata è stata organizzata dall'associazione “A tempo perso”, in collaborazione con i genitori e i bambini, coordinati da dal dott Ernesto Iorizzo che, per il quarto anno consecutivo, hanno aderito a sette passi per un sorriso. I bambini sono stati i veri protagonisti di questa iniziativa. Ne sono certo: perr un mondo migliore bisogna educare i più piccoli all'empatia, impegno e solidarietà. Sperando per il prossimo anno di poter contribuire sempre di più per regalare un sorriso a chi è meno fortunato. Per rendere il mondo inclusivo per i disabili. Terzo settore. Extracomunitari”.