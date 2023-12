Natale e la gioia dei bambini nelle aree interne: ecco Savignano Irpino Lo storico trenino Tomas emoziona piccoli e grandi

Lo storico trenino Tomas emoziona piccoli e grandi regalando una magica atmosfera natalizia lungo le strade di uno dei borghi più belli d'Italia. E' la bella cartolina di Savignano Irpino, nella Valle del Cervaro. Un ringraziamento all'associazione Lu Srungone, protagonista di tante belle iniziative in paese a partire dal carnevale, viene rivolto dal sindaco Fabio Della Marra. A volte basta davvero poco per riaccendere l'entusiasmo in un piccolo comune e divertirsi in maniera sana.

Nei giorni scorsi sempre a Savignano Irpino sono stati protagonisti i bambini

Messaggi di pace, amore e rispetto per la natura. Costumi e scenografie stupende e tanti, tanti colori nelle recite natalizie di oggi.

"Un momento magico - afferma il sindaco Della Marra - che sancisce il connubio scuola - famiglia un’espressione che ci ricorda (guardando i tanti sorrisi) che, il mondo della scuola può dare il massimo solo grazie all’impegno delle famiglie e che le famiglie, grazie alla scuola, possono esprimere la massima potenzialità nel processo educativo dei propri figli."