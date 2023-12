Montevergine, la Madonna di San Guglielmo cara al Papa in viaggio per San Pietro Venerata da Papa Francesco l'icona sacra sarà nella Basilica a Roma il 31 dicembre e primo gennaio

Questa mattina la “Madonna di San Guglielmo” ha intrapreso il suo viaggio verso il Vaticano, con emozione la vedremo il 31 dicembre ed il primo gennaio nella Basilica di San Pietro, venerata da Papa Francesco.

Sarà esposta, dunque, a Roma nella basilica vaticana di San Pietro per le celebrazioni del 31 dicembre e del 1° gennaio, presiedute da Papa Francesco, l’antica Icona della Madonna Lactans custodita nel Museo Abbaziale di Montevergine. Per antica tradizione si ritiene essere la prima effigie mariana venerata da san Guglielmo da Vercelli, fondatore dell’Abbazia virginiana, di cui si sta celebrando il IX centenario. Raffigura la Madre di Dio nell’iconografia ricorrente tardo bizantina della Galaktotrophousa, Colei-che-nutre-con-il-latte, nell’atto di porgere il suo seno scoperto al Bambino per il suo nutrimento. Ai piedi della Vergine è raffigurato un monaco vestito di bianco: in lui si riconosce la lunga storia della comunità monastica benedettina. Il giubileo verginiano si concluderà a Pentecoste 2024.