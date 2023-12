Vigili del fuoco, ultimo giorno di servizio per il capo reparto Minichiello Dal primo gennaio va in pensione dopo oltre trent'anni di servizio

Oggi 29 dicembre 2023 il Capo Reparto Dario Minichiello, dei Vigili del Fuoco di Avellino, presta il suo ultimo turno di servizio al distaccamento di Grottaminarda, prima di essere collocato a riposo il prossimo primo gennaio 2024. Dario come viene chiamato da Colleghi ed Amici, è entrato a far parte come Vigile Permanente nel 1990, e ha iniziato la sua carriera presso il Comando di Milano, per poi essere trasferito a Potenza prima e a Salerno dopo, e al Comando di Avellino dove presta servizio fino ad oggi.

Nominato Capo Squadra nel 2007 e poi Capo Reparto a decorrere dal primo gennaio 2018, durante la sua carriera ha preso parte a diverse

emergenze che hanno colpito la nostra nazione, tra i quali l'emergenza nel 1998 terremoto di Lauria e Lagonegro.

Ha partecipato all'alluvione di Amalfi nel 2010, oltre che a numerose emergenze a livello locale, emergenza rifiuti e emergenza neve 2012. Ha preso parte attivamente al Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Avellino come ciclista, partecipando a diverse manifestazioni.

Ha svolto mansioni di capo distaccamento di Grottominarda nel 2018, come vice Capo turno in sede centrale nel 2019, svolgendo sempre con diligenza la mansione di autista, e collaborando fattivamente all’attività di guida del personale del distaccamento volontario di Ariano Irpino. Il Comandante Ing. Mario Bellizzi, e tutto il personale operativo ed amministrativo dei Vigili del Fuoco di Avellino, sono grati al Capo Reparto Dario Minichiello per la sua costante disponibilità a venire incontro alle tante esigenze di servizio e porge i migliori auguri per questo suo nuovo traguardo.