Un anno dopo l'omicidio di Roberto Bembo: "Sei sempre vivo nei nostri cuori" Spunta lo striscione in ricordo del ragazzo

“Nella notte più buia della nostra esistenza, incolmabile per noi la tua assenza”. Roberto Bembo è sempre vivo nel cuore degli amici. Nella notte di Capodanno 2024, ad un anno esatto dalla tragedia che costò la vita al giovane di Mercogliano, uno striscione è apparso alle porte del centro città, lungo la recinzione della villa comunale “Sant’Angelo”.

Il giovane venne accoltellato per una banale discussione all'alba del Capodanno 2023 a Torelli di Mercogliano. Tre i giovani accusati dell'omicidio. Per loro il processo comincerà il 27 marzo. Ma intanto striscioni, occasioni di ritrovo ed iniziative si susseguono nel tempo per ricordare un giovane amato da tanti.

Gli amici e la famiglia di Roberto continuano a farsi forza a vicenda e a mantenere vivo il suo ricordo di una tragedia che lasciò la comunità nello sconforto. La comunità in diverse occasioni ha ricordato il ventunenne deceduto undici giorni dopo l’aggressione dello scorso Capodanno.