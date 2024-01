Il 2024 inizia con il botto per il comune di Grottaminarda: ecco la novità In arrivo 877.600 euro per la riqualificazione della palestra di via Francesco Flammia

di Gianni Vigoroso

Il progetto di Grottaminarda prevede la demolizione e la ricostruzione della palestra a servizio dell'Istituto San Tommaso D'Aquino nel rispetto delle più attuali norme sismiche ed energetiche per un totale di 877 mila 600 euro...