Arriva la neve in Irpinia: fiocchi bianchi a Montevergine e sul Laceno A quota 1400 sul Partenio neve e freddo artico. Anche in Alta Irpinia nevica

Maltempo, arriva la neve in provincia di Avellino. Scendono le temperature in Irpinia e la dama bianca debutta in alta quota, durante questo netto peggioramento delle condizioni meteo. L'allerta gialla è stata prorogata dalla protezione civile per le prossime pre. "Seppur con intensità debole o moderata, proseguono le precipitazioni sul Partenio.Alla quota di 1480 m s.l.m, si sono depositati alcuni cm di neve. All’Osservatorio, è presente solo un sottile velo (< 1 cm). Situazione molto simile all’Oasi di Pannarano". Così sulla pagina facebook dell'osservatorio di Montevergine.

Stesse notizie dalla pagina facebook del Laceno. "Siamo leggermente più in alto di quota 1100 del Laceno e nevica! Aspettiamo un abbassamento delle temperature con la speranza di neve al piano".