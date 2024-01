"Mia moglie colta da ischemia cerebrale, salvata dagli angeli del 118" La lettera di ringraziamento di un uomo di Cervinara

“Lode all’equipaggio del 118, un servizio importante ed essenziale per le nostre zone”. Con una lettera indirizzata alla Direzione Generale dell’ASL di Avellino, diretta da Mario

Nicola Vittorio Ferrante, e alla Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania, il marito di una paziente, soccorsa dall’Emergenza territoriale 118 COT di Cervinara in seguito ad una ischemia cerebrale, ha voluto elogiare il personale intervenuto.

“Il loro intervento tempestivo ha fatto sì di salvare la vita di mia moglie, affetta da ischemia cerebrale” - scrive il marito dell’assistita, sottolineando l’importanza del lavoro

svolto dagli operatori dell’Emergenza territoriale, quotidianamente impegnati in prima linea in un servizio strategico e fondamentale per la popolazione in Valle Caudina come nel

resto della provincia. “Ringrazio ancora l’Equipaggio 118, con la sicura presenza del medico a bordo, un presidio di sicurezza preventiva per la salute”, ha concluso.