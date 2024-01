Riprende a nevicare sul Partenio, gelo e fiocchi bianchi in Irpinia Domani fiocchi bianchi fino a 700 metri

"Riprende a nevicare sui monti del Partenio ed in particolare sulla dorsale dei monti d’Avella, che nelle prossime ore si tingerà di bianco.All’Oasi di Pannarano, registriamo una temperatura di 0.6°C.". Così in un post gli esperti e referenti dell'Osservatorio di Montevergine. Da ieri la dama bianca è tornata a far visita nelel zone montuose della Provincia di Avellino, dal Partenio all'alto piano di Bagnoli, sul Laceno. Scene polari in quota a partire da 1220 metri e le previsioni parlano di una notta artica, in cui potranno essere nuovamente imbiancate le vette delle aree interne. Per domani i registrerà un deciso peggioramento delle condizioni meteo. "Sono attese condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili deboli fenomeni nelle ore notturne, nevosi sin verso i 700 m. Sule aree più occidentali e meridionali della Provincia, non mancheranno ampie schiarite. TEMPERATURE: in diminuzione nei valori minimi. VENTI: nord-orientali, da deboli a moderati.", spiegano gli esperti dell'osservatorio.