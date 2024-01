Abbazia di Montevergine in festa: ordinato il primo diacono Donato Pipiciello La suggestiva cerimonia si è tenuta domenica nel Santuario

"Auguri speciali a Dom Donato Pipiciello OSB che durante le celebrazioni della Santa Epifania, è stato ordinato Diacono, che il suo cammino prosegua sulla strada della Fede, della Carità e dell' Umiltà.". Con un post sulla pagina facebook la comunità benedettina del santuario di Maria Santissima Di Montevergine a Mercogliano formula i suoi auguri speciali al nuovo diacono Donato Pipiciello. Una funzione speciale ha visto la comunità e fedeli in festa per la suggestiva cerimonia. Anche il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio e la proloco hanno voluto formulare auguri per lo speciale momento di fede e devozione.