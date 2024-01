Grottaminarda, sicurezza stradale: nuovo impianto semaforico in contrada Piani L'intervento disposto dall'amministrazione comunale è di estrema importanza lungo questa strada

È stato interamente sostituito l'impianto semaforico in contrada Piani a Grottaminarda ed i è tornato perfettamente funzionante.

Nel corso degli ultimi anni ogni qualvolta si è verificata una disfunzione si è cercato di tamponare con interventi di riparazione temporanea ma questa volta il guasto era irreparabile vista anche la vetustà dell'impianto.

Appena si è verificato il nuovo guasto l'amministrazione comunale si è attivata con le necessarie verifiche; constatato che la situazione era del tutto compromessa si è deciso per la totale sostituzione dei diversi componenti comprese le "Lanterne" per passare alle più moderne ed efficienti con luci a led.

E' del 5 dicembre 2023 la delibera di giunta di approvazione della perizia di sostituzione dell'impianto.

Non è stato facile reperire a fine anno le risorse necessarie nel bilancio dell'ente (circa 14mila euro), ma tempi tecnici per la procedura di svincolo dei fondi e affidamento dell'intervento e l'impianto semaforico è stato sostituito e messo in funzione.