Arriva il freddo artico: domenica con neve e gelate in arrivo in Irpinia Domani ulteriore crollo termico fiocchi bianchi a 1300 metri e gelate notturne

Freddo e gelate e la neve per ora circoscritta alle vette più alte dei monti dell'interno, tra qualche ora potremo vederla anche a quote più basse. Il vortice ciclonico arrivato sulla regione ha di fatto "chiuso" il cielo (poco e nulla il sole intravisto in queste ora), con precipitazioni sparse soprattutto nelle zone di montagna, accompagnate dal vento. Il vortice ciclonico in azione sulla Campania ha portato vento e gelo un po’ ovunque, con diverse precipitazioni soprattutto nelle zone di montagna. Il calo drastico delle temperature ha portato nelle ultime ore la neve anche sulla nostra Regione. Per ora circoscritte alle vette più alte dei monti dell’interno, nel fine settimana sono attese nevicate anche a quote più basse e sul Vesuvio stesso.

Nell’interno, sulle quote oltre i 1.300 metri, la neve è già caduta. Si tratta delle vette più alte dell’appennino campano come l'altopiano del Laceno a Bagnoli Irpino e il Monte Partenio. Le previsioni dell’osservatorio di Montevergine annunciano: per domani si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte della giornata. Dalla tarda mattinata, sono attese locali precipitazioni a ridosso delle aree appenniniche, che inizialmente assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 1300-1400 metri. Nella notte, non sono escluse locali gelate. TEMPERATURE: minime in aumento nelle località di montagna, massime in tenue rialzo VENTI: meridionali, da deboli a moderati.