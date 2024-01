Dopo il Presepe con 2 Madonne a Mercogliano arriva Gesù Spiderman don Vitaliano della Sala porta nella chiesa dell'Annunziata la pop art di Pesce

Dopo il presepe Arcobaleno con due Madonne, a Mercogliano don Vitaliano Della Sala porta l'arte che fa discutere di Piergiuseppe Pesce, con un Gesù con il volto di Paperino oppure che diventa Spiderman, in una particolare rivisitazione pop art, nella Pietà Michelangiolesca. Il parroco di Mercogliano e Capocastello, dopo il presepe definito da lui stesso in maniera ironica “blasfemo”, esporrà nella Chiesa dell’Annunziata le opere del maestro pop-art Piergiuseppe Pesce. L’artista, tra l’altro molto apprezzato dal noto rapper Fedez, rivisita in chiave neo pop-art figure e opere religiose oltre che discussi personaggi della storia come lo stesso Hitler. Una esposizione destinata a fare discutere, esperti d'arte e comunità su senso e rivisitazione delle icone sacre alla fede.

Tra le sue opere possiamo quindi trovare Gesù rappresentato col volto di Paperino e Spiderman nella Pietà di Michelangelo.

Le opere di Piergiuseppe Pesce arrivano a Mercogliano in occasione della Candelora 2024. Ad ospitare la pop art contemporanea dell’artista napoletano, non poteva che essere Don Vitaliano Della Sala, nella chiesa della Santissima Annunziata.