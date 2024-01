Ariano, crocifisso al buio nella cappellina: filo della lampada tagliato Un gesto inspiegabile. Accade purtroppo anche questo

Spezzano inspiegabilmente il filo di una lampada alimentata da un piccolo pannello solare. E’ davvero incredibile e sconcertante quanto accaduto in contrada Grignano ad Ariano Irpino.

Un sistema che a qualcuno, non si sa chi evidentemente avrebbe dato fastidio, creato per illuminare un crocifisso all’interno di una cappellina e restituire anche un minimo di luce in questa zona. Alle spalle dell’edicola votiva infatti vi è una stradina tra la vegetazione più volte segnalata alle forze dell’ordine, come possibile covo o percorso di malintenzionati. Da qui anche la scelta di illuminare in qualche modo questo piccolo bivio.

A chi dava fastidio quella lampada? E’ quanto si chiedono i residenti dopo il vergognoso gesto, al quale nessuno, sembra saper dare una spiegazione.t