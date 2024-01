Ariano: sacchetti di rifiuti nell'erba ed escrementi di cani sui marciapiedi Accade nel piano di zona poco distante dal Santuario Madonna di Fatima

Sacchetti di rifiuti nascosti tra la vegetazione ed escrementi di cani di grossa taglia lungo i marciapiedi. La segnalazione ci giunge dal piano di zona ad Ariano Irpino. Siamo lungo la strada che porta al campetto, non molto distanti dal Santuario Madonna di Fatima.

E' chiaro ed evidente che si tratta di inciviltà da parte di chi non ha alcun rispetto per l'ambiante e il decoro urbano.

Viene rivolto un appello alla polizia municipale ad adottare le maniere forti contro chi si rende protagonista di comportamenti del genere. Accade non solo qui ma anche in altre zone come contrada Viggiano, dove c'è chi nonostante la presenza dei bidoni della differenziata continua a lasciare un sacco nero con rifiuti di ogni genere davanti al portone di una palazzina, lungo la strada panoramica e in villa comunale.