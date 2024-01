L’Ic di Mercogliano celebra la giornata della Memoria con due eventi Due eventi tra Ospedaletto e Mercogliano con la partecipazione degli studenti

Giornata della Memoria onorata in maniera particolarmente significativa dall’Istituto Comprensivo di Mercogliano che, per l’occasione, ha scelto di celebrare l’avvenimento con due eventi. Il primo si è tenuto nella sede distaccata di Ospedaletto d’Alpinolo dove, oltre agli interventi della dirigente scolastica Alessandra Tarantino e del sindaco Marciano, c’è stata la preziosa testimonianza di Maria Pia Di Nardo, figlia di Francesco, che a soli 19 anni fu prigioniero di guerra nei campi di concentramento nazisti. Prima a Wietzendorf, poi nel campo di lavoro di Hannover e, infine, a Salz Der Helden, in una fabbrica di cemento.

Domani mattina, con inizio alla 10, nell’auditorium della scuola a Mercogliano, il dibattito sarà arricchito dalle presenze dell’Abate di Montevergine, padre Riccardo Guariglia e del professore Alessandro D’Acquisto. Il primo ricorderà qual è stato il ruolo dell’Abbazia durante la seconda guerra mondiale e svelerà i particolari della Sacra sindone. D’Acquisto, invece, ricorderà il fratello Salvo D’Acquisto, eroe compianto da tutti.

Sarà anche l’occasione per visionare il cortometraggio realizzato dagli studenti con docenti e dirigenti e gli altri lavori realizzati dagli allievi. Al termine, corteo per la deposizione di una corona al cippo commemorativo presso la villa comunale di Mercogliano.