Grottaminarda, campagna di sterilizzazione gratuita di cani padronali Iniziativa che mira a promuovere il possesso responsabile dell'animale

Pubblicato dal Comune di Grottaminarda un Avviso pubblico per l'adesione alla Campagna di sterilizzazione di cani padronali senza oneri a carico dei cittadini grazie a fondi regionali. L'iniziativa mira a creare una coscienza sociale per migliorare il rapporto uomo/cane e quindi a promuovere il possesso responsabile, a controllare l'igiene urbana ed a diminuire le spese relative alla gestione del fenomeno randagismo a carico dell'Ente.

«La Regione Campania ha approvato l’istanza presentata dal nostro Comune per la realizzazione di un piano di sterilizzazione erogando il relativo finanziamento. – spiega la Consigliera Franca Iacoviello Delegata alla Tutela degli Animali – L'obiettivo è quello di sterilizzare il numero massimo di animali ammessi al contributo economico, ossia 68 cani femmina e 10 maschi.

Attraverso questa campagna di sterilizzazione gratuita dei cani padronali vogliamo sensibilizzare i cittadini e scoraggiare gli abbandoni, incentivando il possesso responsabile degli animali. I destinatari del bando sono i cittadini residenti nel comune di Grottaminarda, proprietari di cani regolarmente microchippati, ed iscritti nella banca dati dell'anagrafe canina.

Inoltre, l'abbandono dei cani da parte dell'uomo è alla base del fenomeno del randagismo, dunque l'iniziativa agisce anche in questa direzione e si integra con altri progetti futuri che puntano a favorire il benessere animale, la convivenza tra uomo e animale e a contrastare il fenomeno dell'abbandono».

Dunque per l'accesso al servizio è obbligatoria la registrazione all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione con relativa microchippatura. La richiesta potrà essere avanzata per un solo cane per ciascun nucleo familiare, dovrà essere presentata attraverso apposito modello disponibile presso il Comando di Polizia Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Grottaminarda, https://www.comune.grottaminarda.av.it/it ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it, oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico a partire da domani lunedì 29 gennaio.