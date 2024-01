Grottaminarda, quando la lotta paga: ecco il nuovo volto di via Torquato Tasso E fu così che arrivarono gli spazi di sosta

Ordine e decoro in via Torquato Tasso a Grottaminarda. Il sindaco Marcantonio Spera, da noi stessi sollecitato nella mattinata di ieri, non ha perso tempo e già al corrente della situazione di caos in questa zona centrale del comune ufitano, a pochi metri dal casello autostradale, di concerto con il comandante della polizia municipale Alfonso Di Muro ha disposto la realizzazione degli spazi di sosta al centro della piazza.

A vederla così nel giro di poco tempo non sembra vero. Un segnale importante che testimonia come le sollecitazioni dei cittadini e il ruolo dell'informazione possa essere anche di aiuto ad un'amministrazione comunale nel risolvere problematiche come queste.

Il lunedì in modo particolare, era diventato davvero un giorno nero con i residenti letteralmente prigionieri in casa a causa della sosta selvaggia dovuta al mercato settimanale.

Per non parlare di chi parcheggiava la propria auto e "si spera ora non accadrà più", per recarsi tranquillamente ad Avellino e Napoli, fregandosene di chi risiede in zona. Sono stati più ordinati ed educati gli agricoltori con i loro trattori durante la protesta di ieri.

La foto che siamo riusciti a scattare dall'alto grazie alla disponibilità di un residente ci mostra il colpo d'occhio, fatta eccezione di una sola auto che ci auguriamo sia rimasta fuori dagli spazi solo per mancanza di tempo.

Ora è importante anche la collaborazione da parte di tutti ma la soddisfazione di vedere che da oggi si potrà parcheggiare ordinatamente nelle strisce è incalcolabile.