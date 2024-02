Contest vetrina a Grottaminarda: vince il presepe spettacolare di Sandra Freda Ha ricevuto i complimenti da parte di Marco Giuseppe Ferrigno uno dei presepisti napoletani più noti

Ha risposto ai criteri di valutazione della "creatività", del "valore artistico", del "rispetto delle tradizioni": vince il Contest della "Vetrina di Natale" la n°10: Hair Style di Sandra Freda con il suo spettacolare Presepe.

Circa 10 mq di allestimento interamente artigianale realizzato dalla stessa Sandra Freda nella vetrina del suo salone di parrucchiera su Corso Vittorio Veneto, utilizzando anche alcune strutture costruite dagli ospiti del Centro Padre Pio di Grottaminarda.

Scorci di vita ambientati nella Napoli del Settecento ricchi di dettagli architettonici, personaggi ed animali con al centro la scena della natività, simbolo per eccellenza della cristianità. Torrenti e fontane che scorrono, comignoli che sbuffano, movimenti dei personaggi affaccendanti nei mestieri e nelle azioni quotidiane danno vita all'allestimento, incantano e fanno immergere nell'atmosfera dell'epoca.

Il presepe di Sandra Freda ha attratto, durante le feste appena trascorse, decine e decine di persone per ammirarlo ed ha ricevuto i complimenti da parte di Marco Giuseppe Ferrigno uno dei presepisti napoletani più noti. Su facebook la vetrina di Sandra Freda ha ricevuto oltre 300 like e 10634 visualizzazioni. 4 giurati hanno votato in suo favore.

Seconda classificata la Vetrina n°4 di Graziano Tools la più votata su facebook con oltre 700 like, una copertura del post di 8192 ed un voto da parte della giuria. Una Vetrina che ha rispettato i criteri di "eleganza" ed "illuminazione natalizia outdoor", davvero d'impatto poiché l'intero edificio è stato allestito in maniera raffinata e l'effetto serale era spettacolare.

Terza classificata la Vetrina n°3 del Queen Internet Cafè che ha ricevuto 490 like su facebook, una copertura del post di 7689 ed un voto da parte della Giuria. La vetrina ha risposto ai criteri di "creatività", "valore artistico" ma anche di simpatia e calore con i tanti orsetti di peluche inseriti nella grande cornice natalizia creata in prima persona dalla titolare.

«Le vetrine erano davvero tutte bellissime, addobbate con gusto e fantasia - afferma l'assessora delegata agli eventi, Marilisa Grillo - Grottaminarda ancora una volta spicca per accoglienza e creatività. L'intento del contest era proprio quello di contribuire a creare l'atmosfera di festa, di incrementare l'attrattività del paese e di dare visibilità ai negozi. Dunque credo che l'obiettivo sia stato centrato».

«I complimenti vanno a tutti gli esercenti che hanno partecipato - aggiunge l'assessora delegata al commercio ed alla promozione delle tradizioni, Doralda Petrillo - l'amministrazione comunale ringrazia tutti per aver partecipato con entusiasmo a questo Contest.

La scelta finale è ricaduta sul presepe di Sandra Freda per la grande creatività, la minuzia artigianale; è evidente la passione e l'amore che mette nel realizzare ogni anno un presepe più ricco e più coinvolgente. Inoltre c'è il valore aggiunto della partecipazione degli ospiti del centro Padre Pio, quindi c'è anche un messaggio di inclusione ed una valenza sociale».

Sandra Freda sarà premiata con una targa nella sala giunta del comune di Grottaminarda il 15 febbraio.

23 in tutto gli esercizi commerciali che hanno partecipato al contest lanciato ad inizio dicembre dall'amministrazione comunale "Vetrina di Natale 2023". Ciascuna vetrina in gara è stata singolarmente pubblicata sulla pagina facebook del comune di Grottaminarda, dunque per gli esercenti, vista la grande partecipazione e la grande visibilità dei post, è stata un'ulteriore "vetrina" della propria attività.

Si ricorda che da regolamento il numero di like su facebook aveva valore quale "settimo giurato" ma naturalmente la giuria ha tenuto in considerazione anche tale scelta popolare per la decisione finale.

Gli altri giurati sono: il sindaco, Marcantonio Spera, la presidente del consiglio, Virginia Pascucci, dall'assessora al commercio, Doralda Petrillo, l'assessora agli eventi, Marilisa Grillo, la consigliera delegata all'Urp, Franca Iacoviello e la componente dello staff del sindaco, Rosalba Basile.

I criteri specifici, sempre da regolamento, con cui è avvenuta la scelta sono stati: creatività, valore artistico, eleganza, rispetto della tradizione, illuminazione natalizia outdoor.