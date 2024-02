Protesta degli agricoltori: si rafforza il presidio Valle dell'Ufita Oltre 40 comuni della provincia di Avellino a sostegno dei manifestanti

Oltre 40 comuni della provincia di Avellino a sostegno degli agricoltori con delibere di consiglio e di giunta, orizzonti allargati a tutto il territorio, assemblee itineranti ad Ariano Irpino, dopo contrada Tesoro è stata la volta di Cervo, lunedì scorso il grande successo alla manifestazione nella zona industriale di Morra De Sanctis e oggi presenti a Capua.

Un impegno incessante da parte dei due attivissimi portavoce Renzo Abbondandolo e Oto Grasso.

Un presidio quello di Valle Ufita, dal quale viene coordinata e stabilita ogni iniziativa riguardante l'intero territorio, che ha incassato già una buona risposta dalla regione Campania dopo l’incontro con la dirigente Maria Passari la quale ha attualizzato una richiesta formulata al tavolo di incontro.

Ecco il passaggio significativo del documento:

A) In data 06/02/2024 e 12/02/2024 delegazioni di agricoltori sono state ricevute presso l’assessorato regionale all’agricoltura segnalando forti situazioni di difficoltà del settore che trovano riscontro nelle iniziative di protesta poste in atto a livello nazionale in queste settimane.

B) Le delegazioni di agricoltori hanno richiesto fortemente di intervenire a sostegno delle aziende, tra l’altro

segnalando fabbisogni elevati di gasolio agricolo e richiedendo incrementi dei quantitativi.