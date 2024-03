La forza delle donne: fervono i preparativi per l'8 marzo a Flumeri Iniziativa promossa dall'associazione Bagliori di Luce

La forza delle donne. E' il tema della manifestazione in programma il prossimo 8 marzo in Irpinia, a Flumeri. Ad organizzarla l'associazione Bagliori di Luce guidata dalla presidente Antonietta Raduazzo in collaborazione con il Csv Irpinia-Sannio nell'ambito del progetto il mantello condiviso, parole e azioni di solidarietà e l'istituto comprensivo statale Benedetto Croce. Prenderanno parte all'evento la protezione civile flumerese e l'associazione di volontariato "Rgpt".

Il programma

Ore 10.00, sala conferenze Confraternita: arrivo delle scolaresche e piantumazione delle mimose. Momento di raccoglimento antistante la panchina rossa.

Interverranno: Antonietta Raduazzo presidente associazione Bagliori di Luce Odv, Angelo Lanza sindaco di Flumeri, Silvano Ciriello priore Confraternita di San Rocco, Maria Alberta Grifa psicologa, don Claudio Lettieri parroco di Flumeri. Prevista la partecipazione di Domenica Marianna Lomazzo, consigliera di parità della regione Campania. Moderatore del dibattito Michele Ciasullo.