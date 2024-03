Screening gratuiti per le donne: un successo la prevenzione oncologica Stamane a Montemiletto

Sempre e solo fatti concreti! Con l'iniziativa organizzata questa mattina dall'Amministrazione comunale di Montemiletto, in collaborazione con l'ASL di Avellino, si è concluso un fine settimana dedicato interamente alla Donna", afferma in una nota il gruppo consiliare "Proposta Concreta Montemiletto". "L'intera mattinata è stata dedicata alla prevenzione, eseguendo complessivamente 62 screening oncologici gratuiti alla mammella e al collo dell'utero, grazie ai medici ed all’assistenza del personale esperto intervenuto. Si ringrazia ancora una volta l’ASL di Avellino ed il Direttore Generale Mario Ferrante per l'iniziativa e per l'attenzione riservata alla tutela della salute attraverso la prevenzione. Il nostro non sarà mai desiderio di sterile personalismo, ma solo ed esclusivamente impegno e lavoro a servizio della Comunità", concludono.