Edificio scolastico Landi: finanziamento per valutazione sismica a Grottaminarda Un nuovo importante risultato in termini di sicurezza

Continua con grande successo il lavoro per i progetti scuola & sicurezza del comune di Grottaminarda.

Il finanziamento, questa volta, tocca all’edificio scolastico “Maria Pia Landi” in località Piani.

Gli interventi riguarderanno la valutazione della sicurezza statica e sismica dell’edificio scolastico secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, a valere sulle risorse del Pr Campania Fesr 2021-27.

«Un nuovo risultato importante che si aggiunge agli interventi di messa in sicurezza delle nostre strutture scolastiche - afferma l'assessora delegata all’istruzione Marilisa Grillo - sin dal primo giorno del mio mandato ho concentrato l’attenzione sulla Scuola.

Il mio obiettivo è quello di rendere tutti gli edifici scolastici idonei e sicuri secondo gli attuali parametri normativi vigenti oltre a realizzare spazi e ambienti di apprendimento ottimali per il percorso di crescita di tutti gli studenti.

A breve faremo una conferenza stampa per il plesso di via De Gasperi dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino”, attualmente oggetto di lavori di adeguamento sismico. Stiamo facendo un investimento importante per rendere la scuola un luogo sicuro, di crescita e futuro».