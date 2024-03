Nusco, monta la polemica sui social: minoranza all'attacco Sotto accusa l'uso non congruo del sito istituzionale del comune

E' polemica contro il sindaco e l’amministrazione comunale a Nusco in Irpinia per un comunicato apparso sul sito istituzionale dell'ente e sulla pagina facebook del comune, poi rimosso, riguardante la segnalazione di un abitante e la successiva risposta da parte del primo cittadino, che non sarebbe stata gradita dalla minoranza. Quest'ultima compatta attraverso una nota chiede che vengano rivolte alla persona interessata le pubbliche scuse. "I consiglieri di minoranza - si legge nella nota - hanno già contestato l’uso non congruo del sito istituzionale del comune."