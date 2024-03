Falsi carabinieri telefonano agli anziani, è allerta a Summonte e Ospedaletto L'avviso del comune e dei carabinieri: segnalate ogni caso sospetto

Da diversi giorni è scattata l'allerta tra i comuni di Ospedaletto e Summonte, dove in tanti, soprattutto persone anziane, segnalano chiamate sospette di finti carabinieri. Più casi in più giorni, vengono registrati dai residenti dei comuni irpini, e i militari della stazione di Ospedaletto sono scesi in campo con una tempestiva campagna di informazione, per evitare truffe e danni. "Da diversi giorni - spiegano i referenti - vengono segnalate telefonate di falsi carabinieri, con lo scopo di ricevere notizie da persone anziane. E' importante segnalare eventuali casi analoghi, contattando tempestivamente i carabinieri". Questo il testo di un post faccio girare rapidamente tra i residenti, tra gruppi e social.