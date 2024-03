I 60 anni di Nando De Napoli: "Auguri grande Rambo degli scudetti" Festa a Chiusano per il compleanno dell'ex calciatore biancoverde e del Napoli di Maradona

I sessant'anni di Nando De Napoli e la valanga di auguri sui social. Tanto affetto e ricordi scorrono nei post sul web. Ieri, al Club Nando De Napoli di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino per festeggiare il suo 60esimo compleanno, erano in tanti. Anche il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, ha voluto fargli gli auguri con un post. "Auguri a Fernando De Napoli. Campione di calcio dal cuore irpino. Auguri al grande Rambo Nando De Napoli. Con l'orgoglio della sua amicizia, con affetto". Annota Tony Lucido.

«Nella prima parte della mia vita ho fatto quello che amavo di più, il calciatore- ha detto -. Adesso me la godo lo stesso facendo un po' il nonno e un po' il figlio. Oltre a mia figlia Carlotta e alle mie sorelle, vivo per mia madre Assunta, mia nipote Matilde, che tra qualche giorno tornerà qui a Chiusano. Qui c'è la mia vita, i miei amici che mi coccolano e fanno essere felice".Festa grande ieri per l'ex mediano di Avellino, Napoli, Milan e della nazionale.

Auguri Rambo

"Tantissimi auguri di buon compleanno al nostro Fernando De Napoli, meglio noto come " Rambo", uno dei più forti centrocampisti degli anni '80, che indossò la maglia biancoverde dal 1983 al 1986. Nel corso della sua brillante carriera vinse scudetti e coppe con il Napoli e il Milan. Con la nazionale Under 21, fu vice campione d'Europa nel 1986, mentre con la nazionale maggiore disputò due campionati del mondo, in Messico nel 1986 e in Italia nel 1990, in quest' ultimo conquisto' la medaglia di bronzo. Giungano i migliori auguri da parte di tutto il gruppo al centrocampista Chiusanese". Si legge sulla pagina "Glorie Biancoverdi". La figura di De Napoli suscita piacevoli ricordi ancora in molti tifosi, per lo spirito di sacrificio che metteva in campo e per l’attaccamento alle maglie con le quali ha giocato, unico calciatore fino a questo momento a essere convocato in Nazionale per un Mondiale quando militava nel club irpino.

La maglia dell'Avellino

Proprio con la maglia biancoverde De Napoli ha esordito nel 1983 in serie A, dopo la prima breve esperienza nel calcio professionistico con il Rimini, dove ha incrociato Arrigo Sacchi. Nando segna al debutto un gol all’Ascoli e sarà presto protagonista di un periodo per l’Avellino sportivamente molto significativo. Con la formazione campana 73 presenze e tre gol. Il centrocampista originario di Chiusano San Domenico, paesino dell’Irpinia di appena duemila abitanti, si distingue per generosità e carisma, diventando presto bandiera della squadra e giocatore utilissimo in ogni gara, indipendentemente dallo schema di gioco.