Consiglio comunale dei ragazzi: no ad un nuovo mostro ecologico a Savignano L'appello rivolto al sindaco

Il consiglio comunale dei ragazzi si è riunito oggi pomeriggio a Savignano Irpino per discutere dell'amara vicenda relativa all'ipotesi di realizzazione di un impianto di trasformazione dei fanghi civili ed industriali nella Valle del Cervaro, allo scalo di Montaguto-Panni.

"Ci siamo documentati e temiamo che questo tipo di impianto possa essere dannoso per l'ambiente e per la nostra salute, considerando che le nostre campagne sono già avvelenate dalle discariche di Pustarza e Difesa Grande.

Per questo esprimiamo il nostro no a questo nuovo possibile mostro ecologico! Chiediamo a tutti gli adulti e soprattutto al sindaco di fare tutto il possibile per evitare al nostro paese, questa nuova sciagura."