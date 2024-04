Messa in suffragio degli operai defunti. Don Claudio: "Sono stati degli eroi" L'appello da Flumeri: "Lo Stato non dimentichi la IIA"

Un lungo elenco di operai che hanno fatto la storia della fabbrica più importante di Valle Ufita a Flumeri dal 1978 ad oggi, venuti a mancare in circostanze e paesi diversi, ma appartenenti ad un’unica grande famiglia che continua a lottare per sopravvivere.

Grazie a Donato Stanco, per il secondo anno consecutivo è stato promosso un significativo raduno in memoria dei tanti eroi dello stabilimento ufitano. Una celebrazione in suffragio di tutti i defunti con un pensiero rivolto alle prospettive future.

"Quest'anno è stato particolarmente doloroso, ho dovuto annotare grazie ai collaboratori e amici che mi affiancano in questa iniziativa ben 24 decessi. Spero di non entrare a far parte presto di questa lista e di continuare questa mia opera."

Il monito di don Claudio Lettieri che come lo scorso anno ha celebrato la liturgia nella chiesa madre di Flumeri in memoria degli oltre 200 defunti.

"Che le istituzioni tutte, lo Stato, la politica non dimentichi la IIA. Un punto di riferimento importante per tante famiglie, in queste nostre zone rurali oramai depauperate. Se verrà meno questo grande complesso industriale, sarà veramente la fine per tutti noi."