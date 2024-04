Mugnano del Cardinale, servizi sociali: insediato nuovo consiglio aministrazione Ecco il team che affiancherà il rieletto presidente Antonio Mercogliano

A Mugnano del Cardinale, nella sede del consorzio dei servizi sociali (già Piano di Zona), si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione nominato dal rieletto presidente Antonio Mercogliano il quale ha nominato consiglieri il vice sindaco di Lauro, Giuseppe Graziano, il vice sindaco di Mugnano del Cardinale, Carmelina Sanseverino, la consigliera comunale del comune di Quadrelle, Paola Napolitano, e Marco Santo Alaia, già sindaco di Sperone e consigliere di amministrazione uscente.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, ha subito proceduto all’approvazione dello schema di bilancio di previsione e discusso le linee programmatiche per il futuro dell’ente, in continuità con il lavoro svolto nel corso del precedente triennio.

In apertura dei lavori, il presidente del Cda ha doverosamente ringraziato per il prezioso e fattivo contributo offerto all’ente in questi anni, Sergio Florio, il consigliere comunale di Mugnano del Cardinale, Giovanni Valentino ed il sindaco di Quadrelle, Simone Rozza.

Ha proceduto, altresì, a ringraziare i comuni consorziati che ne hanno sostenuto la rielezione, tra i quali il comune di Sirignano, presente per salutare l’insediamento del nuovo Cda, augurando buon lavoro a tutti i neonominati consiglieri, con i migliori auspici.