Gatti morti a Mercogliano, malattia virale o avvelenamento? Sconcerto in paese Il caso

Sono almeno tre le carcasse di gatto rinvenute nella località montana di Sant’Anna a Mercogliano. L’ipotesi più probabile resta quella dell’avvelenamento tramite esche. Ma non si esclude la possibilità di qualche malattia virale che porterebbe alla morte istantanea dei felini. In paese c'è sconcerto per quanto avvenuto.

Il luogotenente della Polizia Municipale, Tullio De Biase, ha provveduto a segnalare al servizio veterinario dell'Asl.

"Stiamo lavorando per avvisare la popolazione - ha dichiarato De Biase -. Stiamo sistemando dei cartelli per avvisare della probabile presenza di esche avvelenate. Anche se appare strano che a morire siano solo gatti, per questo abbiamo il sospetto di qualche patologia virale che potrebbe colpire le intere colonie feline. Il sopralluogo dell'Asl aiuterebbe a fare chiarezza".