Torna la neve in Irpinia: fiocchi bianchi sul Laceno e a Montevergine Violente grandinate tra capoluogo e provincia

Maltempo, allerta meteo in corso nelle zone interne della Campania e torna la neve, in provincia di Avellino, sul Partenio e in Alta Irpinia. Lo annunciano le pagine social dell'Osservatorio di Montevergine e del Laceno, che mostrano scatti e video di vette e altopiano innevati. Dall'osservatorio di Montevergine spiegano: Come annunciato nel nostro bollettino, i fiocchi di neve si sono spinti sin verso i 1000 m. Stamani, dunque, anche l’Oasi del WWF di Pannarano appare leggermente imbiancata.". Stessi scenari sul Laceno.

"L'alba del 24 Aprile, per l'altopiano del Laceno e per il suo comprensorio, si tinge nuovamente d'inverno. Le foto, si riferiscono a quote comprese tra i 1250 e i 1300 m, sulle strade che dal Laceno conducono a Lioni. La testimonianza di Tobia Conte, mostra il contrasto acceso tra il verde nascente dei germogli e il bianco di una neve che fra pochi istanti, sarà nuovamente sciolta".