Parto trigemellare, Vallata in festa per l'arrivo di Sharon, Elodie e Maria Papà Raffaele e mamma Sara emozionati hanno abbracciato le piccole neonate: benvenute principesse

Tre fiocchi rosa, tutti in un giorno, tutti e tre per la gioia di mamma e papà. Il paese di Vallata è in festa per l'arrivo di Sharon, Elodie e Maria. Il parto trigemellare è avvenuto all'ospedale "San Pio" di Benevento dove sono venute alla luce tre bimbe nate premature e con un peso che oscilla tra 1,3 e 1,7 kilogrammi. La gestazione è stata seguita passo dopo passo dallo staff di Ostetricia e Ginecologia e dal gruppo di Terapia Intensiva Neonatale con il supporto del team di Anestesia e Rianimazione. I genitori Raffaele Cirillo e Sara Belluoccio, originari di Vallata, in provincia di Avellino, erano visibilmente emozionati per la formazione della loro nuova famiglia con le tre piccole. Beato tra le donne papà Raffaele ha salutato commosso l'arrivo delle sue tre piccole principesse. Emozionatissimo il papà Raffaele racconta: “E' la gioia più grande, ringrazio il personale del San Pio che ha portato avanti con cura questa gravidanza fino alla nascita delle tre gemelline. Maria, Sharon ed Elodie? Nomi moderni, piacciono a noi genitori: siamo genitori moderni. Pronto alle notti sveglio? Basta che stanno bene. Alle altre coppie dico di non perdere mai la speranza, di non abbandonare dopo i primi tentativi”.

Così come i nonni, sebbene la mamma, Sara Belluoccio già lo avverta, scherzando sulla prospettiva di essere circondato da donne: “Io e le tre gemelline? Eh sì, mio marito dovrà combattere. La verità è che siamo contentissimi per questo risultato e dobbiamo ringraziare tutta l'equipe del San Pio”.