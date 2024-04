Un irpino vescovo ausiliare di Salerno: Papa Francesco nomina monsignor Raimo La nomina del Santo Padre

Papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi Metropolitana di Salerno- Campagna-Acerno il Rev.do Mons. Alfonso Raimo, finora vicario generale, assegnandogli la Sede titolare di Termini Imerese. S.E. Mons. Alfonso Raimo e' nato il 2 luglio 1959 a Calabritto, in provincia di Avellino, nell'attuale Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Facolta' Teologica dell'Italia Meridionale - Sez. S. Luigi e successivamente la Licenza in Teologia della Missione presso la Pontificia Universita' Urbaniana di Roma. E' stato ordinato sacerdote il 18 marzo 1990. Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale dei S.S. Martino e Quirico in Fisciano (1990-1998); Parroco dei S.S. Martino e Quirico, Fisciano (1998-2011); Incaricato regionale della pastorale missionaria della Conferenza Episcopale Campana (2001-2012); dal 2007, Docente di Teologia della missione presso l'Istituto Teologico Salernitano e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno; Parroco di S. Maria del Carmine e S. Eustachio in S. Francesco, Eboli (2011- 2015); Cappellano della Casa di reclusione ICATT di Eboli (2011-2019); Segretario Nazionale della PUM e della POSPA delle Pontificie Opere Missionarie (2012-2015); dal 2015, Parroco di S. Bartolomeo Apostolo, Eboli; Vice Direttore dell'Ufficio Missionario Diocesano (2016-2020); dal 2020, Vicario Generale e Membro del Consiglio per gli Affari Economici del Museo Diocesano; dal 2021, Membro del Collegio dei Consultori e del Consiglio Pastorale diocesano.