World Dog Show: Asami Kateri Lupi del Partenio campionessa mondiale di bellezza Ha due anni lo splendido esemplare che ha trionfato a Zagabria

Asami Kateri Lupi del Partenio si classifica miglior Femmina al World Dog Show 2024 svoltosi a Zagabria, e di conseguenza ottiene l’ambitissimo riconoscimento di Campione Mondiale di Bellezza FCI! La piccola Asami nasce alle pendici del Partenio, da una cucciolata voluta con l’altra femmina di clc, Akemi Sanuye, sempre in suo possesso e questo rende ancora maggiore la gioia, l’orgoglio e la soddisfazione scaturiti da questa bellissima e inaspettata vittoria!

Asami arriva a questo importante evento avendo già un palmares di tutto rispetto, infatti in Italia è già Giovane Campionessa Italiana e Campionessa Italiana di bellezza e questa vittoria al Mondiale è il coronamento di una carriera espositiva che, nonostante la giovanissima età, è già ai massimi livelli. La neo campionessa Mondiale irpina ottiene anche il titolo di Campione Croato di Bellezza perché nelle altre due esposizioni tenutesi nello stesso weekend, sempre a Zagabria, risulta essere la Migliore di Razza. Col passare dei giorni, la soddisfazione e la gioia per quello che abbiamo fatto cresce esponenzialmente. Il clamore mediatico dei giornali locali, inoltre, mi fa sentire ancora più entusiasta e felice per la nostra impresa. Non nego che all’inizio faticavo a crederci, ma col tempo sto realizzando che vincere una competizione del genere è davvero qualcosa di unico e forse (spero di no irripetibile. Vincere il Mondiale era un sogno nel cassetto che per adesso credevo non si aprisse! Un grazie doveroso va sicuramente alla mia Principessa Asami, sempre impeccabile e a suo agio in ogni uscita espositiva ma una menzione speciale la merita Akemi, la mamma, senza la quale nulla di tutto questo sarebbe stato realizzabile