Attentato a Mercogliano: "Respingiamo i delinquenti, serve reazione sociale" Così Tony Della Pia

"L' attentato incendiario avvenuto questa notte presso il cantiere , appena aperto , per la ricostruzione della scuola elementare di Via Amatucci e' un fatto gravissimo che condanniamo con ferma determinazione. In questo momento difficile siamo vicini alla comunità Mercoglianese da troppo tempo costretta a convivere con fatti criminali simili , esterniamo solidarietà all'impresa affidataria dei lavori che sconta danni economici e soprattutto morali". Così Tony Della Pia segretario di Rifondazione Comunista. "E' noto che Rifondazione Comunista e' distante e all'opposizione della maggioranza uscente che governa la nostra cittadina , tuttavia , con grande senso di responsabilità politica e civile offriamo la nostra azione politica al fine di marginalizzare , per sempre, gli autori che con tali gesta arrecano un grave danno all'immagine collettiva . Le mercoglianesi ed i mercoglianesi sono persone laboriose, oneste e civili, senza ombra di dubbio respingono con forza la meschina arroganza di coloro i quali , per loschi fini compiono tali gesta delinquenziali . Auspichiamo una ferma reazione sociale . Sollecitiamo le autorità preposte a stabilire cause e responsabilità . Rifondazione Comunista - Mercogliano".