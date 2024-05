Avellino, gattino intrappolato: liberato dai volontari del Gadit Era rimasto intrappolato nel vano motore di un'auto

Gattino intrappolato nel motore di un’auto, salvato dai volontari del Gadit - Sez. Avellino. Grazie alla segnalazione di una passante, il cucciolo si trovava nel vano motore di un'auto parcheggiata nella immediata periferia della città. Storia a lieto fine per un gattino rimasto intrappolato nel vano motore di un'automobile. A salvarlo sono stati i volontari delle Guardie Ambientali D’Italia - Sez. Avellino, dopo che una coppia, insieme alla figlia, si era accorta della presenza del cucciolo nell'auto parcheggiata in una zona periferica della città di Avellino.

Sabato venti aprile 2024, mentre D.S. passeggiava con il compagno R.P. e la figlia di quest'ultimo, si sono accorti che c'era un gatto che miagolava disperato. Il felino era prigioniero sotto il cofano di una macchina parcheggiata. Dato che R.P. è un simpatizzante della Gadit, si è subito messo in contatto con il presidente Provinciale Antonio Pepe per chiedere aiuto per l’animale. Lo stesso P.T. del Gadit ha preso contatti con la squadra, intenta alla vigilanza ambientale, la quale fortunatamente si trovava poco distante dal luogo in questione, dandogli tutte le indicazioni per raggiungere il sito.

Ci sono volute circa due ore per salvare il piccolo felino. I volontari del Gadit giunti sul posto hanno passato molto tempo per capire chi fosse il proprietario dell’autovettura, riuscendo ad avere un contatto telefonico con il proprietario, ma lo stesso non era presente in Avellino. Hanno quindi tentato tutte le vie esterne mettendosi anche sotto alla macchina ed esponendosi alla strada. Purtroppo, però, il piccolo sfuggiva per la paura, risalendo verso il motore. Con molta calma e pazienza, sono riusciti a raggiungere il gattino e a salvarlo, appena sbloccato dalla situazione. Una volta fuori dal vano motore, si è allontanato frettolosamente dal sito, presumibilmente ritornando dalla mamma. Un lavoro perfetto!