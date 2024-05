Tre i momenti commemorativi per ricordare Emilio, Pamela ed Emanuele Il 28 maggio di un anno fa la tragedia che sconvolse le comunità di Ariano e Melito Irpino

Saranno tre i momenti commemorativi per ricordare Emilio, Pamela ed Emanuele ad un anno dalla loro tragica scomparsa che ha segnato profondamente la comunità arianese.

Domani, domenica 26 maggio alle 18.30 ci sarà una celebrazione a loro dedicata, nella Basilica Cattedrale. Ad organizzare questo primo momento è stata la neonata associazione "Voglia di sorrisi". Il raduno è previsto alle ore 18.00 davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo. Da qui si raggiungerà in corteo Piazza Duomo, per poi prendere parte alla messa in suffragio dei tre giovani in Cattedrale.

Martedì 28 maggio, ad un anno esatto dalla tragedia, nel primo anniversario della loro scomparsa, una santa messa sarà celebrata alle 18.00 nel Santuario della Madonna di Valleluogo. Alle 19.00 della stessa serata sarà la volta di Melito Irpino, il paese di Pamela, nella chiesa di Sant'Egidio.

Emilio D'Avella, 30 anni di Ariano Irpino, Pamela Mustone di 33, di Melito Irpino ed Emanuele Serafino, 32 di Ariano Irpino, viaggiavano tranquillamente in sella alle loro moto lungo la statale 90 delle puglie, quella domenica tranquilla e soleggiata di maggio, quando improvvisamente nel territorio di Troia in provincia di Foggia, furono centrati in pieno da un'auto, una Dacia Duster, guidata da Francesco Antonio Maffia 40 anni di Orsara di Puglia, ferito lievemente e successivamente arrestato, finito poi ai domiciliari e da qualche mese all'obbligo di dimora nel suo comune. Un pomeriggio tristissimo, il cui dolore dei familiari e amici non potrà mai cessare.