Terremoto in Alta Irpinia: la terra trema a Montella: scossa magnitudo 2.1 Il sisma, i dati dell'Ingv

La terra ha tremato questa notta in Alta Irpinia. L'epicentro della scossa è nel territorio del comune di Montella. Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto in una zona a 7 chilometri a sud del centro abitato e a una profondità di 10 chilometri. I sismografi hanno registrato la scossa alle ore 23,18. Il movimento tellurico non ha causato alcun problema agli edifici e alla popolazione.