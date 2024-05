Ariano, strada dissestata a Cardito: situazione non più tollerabile Non è dato sapere al momento quando durerà ancora questo calvario

E' diventato davvero impossibile e soprattutto snervante attraversare la statale 90 delle puglie lungo il tratto Manna-Torana ad Ariano Irpino a causa dell'asfalto dissestato dopo i lavori alla rete fognaria. Automobilisti costretti a spostasti a centro strada per baypassare le buche e sobbalzi. Una situazione non più tollerabile.

Ad inizio maggio erano previsti i successivi interventi di allacciamento, ma il mese è ormai terminato e tutto è rimasto in questa condizione di precarietà estrema. Difficoltà e pericoli soprattutto per centauri e ciclisti. Non è dato sapere al momento quando durerà ancora questo calvario. Viene rivolto un appello urgente all'amministrazione comunale.

Da fonti attendibili sembra che l'intento del comune sia quello di asfaltare l'intera carreggiata, grazie ad un intervento aggiunto di Rfi. Ma quando? Vita non facile anche per i pedoni lungo la passerella ai bordi della statale, zona Serra-Santa Barbara ostacolata da erbacce.