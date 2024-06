La stazione Hirpinia tra i due mari: ad Ariano arriva il sindaco di Bari Il grande ruolo delle aree interne e il processo di sviluppo della Valle Ufita

Domani, domenica 2 giugno giungerà ad Ariano Irpino il sindaco di Bari Antonio Decaro per parlare dei grandi benefici legati alla realizzazione della Stazione Hirpinia. L'incontro è in programma al museo civico e della Ceramica alle ore 19:45. Saranno presenti gli amministratori del territorio.

Particolarmente significativo risulta essere sulla Napoli-Bari, il protocollo d'intesa su mobilità, turismo e cultura per lo sviluppo del Sud che vede la sinergia i due sindaci Gaetano Manfredi, e Antonio Decaro.

Napoli e Bari più vicine - in attesa del completamento dell’infrastruttura dell’Alta Velocità/Alta Capacità - su una serie di temi considerati strategici per lo sviluppo non solo delle due città, ma dell’intero Mezzogiorno.

Un asse strategico per favorire sviluppo economico, valorizzare il ruolo delle città meridionali in Italia e in Europa.

Il sindaco Franza, che ha voluto fortemente l'iniziativa, ha così commentato: "Un'occasione preziosa per parlare della stazione Hirpinia, quale volano di sviluppo della Valle dell'Ufita e della sua posizione baricentrica e di cerniera tra i due mari, e del ruolo decisivo dell'Europa nei processi di coesione territoriale e di sviluppo delle nostre comunità. Ringrazio tutti gli amministratori che parteciperanno all'iniziativa e, in particolar modo, il sindaco di Bari per la sua preziosa presenza. Inoltre, invito la cittadinanza tutta a

partecipare per cogliere l'occasione di questo momento di crescita e di approfondimento."