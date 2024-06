Corpus Domini: "Bagno di folla e grande coinvolgimento a Melito Irpino" Suggestive e affascinanti le soste preparate che hanno coinvolto l'intera comunità

"Un successo di folle e di spirito". Così l'ha definita il giovane e dinamico parroco don Michele Puopolo. Per la prima volta in paese, la parrocchia Sant'Egidio Abate ha organizzato una straordinaria infiorata in occasione della tradizionale processione del Corpus Domini a Melito Irpino, per le vie de paese. Una domenica davvero emozionante e i veri protagonisti sono stati i bambini di tutta la comunità.

Presenti autorità e sindaco. Suggestive e affascinanti le soste preparate che hanno coinvolto l'intera comunità, un evento che potrebbe diventare un richiamo per il futuro vista anche la fantastica posizione che gode questa realtà, pochi anni fa celebrato come paese dei giardini.